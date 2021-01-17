Это реабилитация в глазах верующих: эксперт о новом предложении митрополита Илариона

Митрополит Волоколамский Иларион предложил внедрить в школьное образование изучение Библии, в особенности Евангелия — не только как памятника религиозной литературы, но и литературы в целом.
Также митрополит отметил, что с юридической точки зрения знакомство с основами Библии в детских садах вполне возможно.
Корреспондент ФАН поговорил с руководителем экспертного совета Общественного уполномоченного по защите семьи Андреем Цыгановым и узнал его мнение по поводу возможных школьных нововведений.
«С этой позицией сложно не согласиться, потому что вся европейская цивилизация и культура, а в особенности русские, действительно христоцентричны и основаны на Священном Писании и Священном Предании», — рассказал собеседник ФАН.
По его мнению, изучение Библии является основой для каждого человека. Эксперт уверен, что наши исторические войны оканчивались победой благодаря уверенному стоянию на устойчивом фундаменте православной веры, она — залог существования русской цивилизации как таковой.
«Мы проходили подобное после революции 1917 года, когда был отменен Новый год и все религиозные праздники. Эта практика показала, что это — дорога в никуда. И когда перед страной возникло серьезное испытание — Великая Отечественная война, советская власть вернулась к истокам веры», — вспоминает эксперт.
Андрей Цыганов уверен, что в школах нужно рассказывать и о других существующих религиях, не погружаясь в догматику.
«Речь идет о знакомстве. Россия многонациональная и многорелигиозная страна, поэтому, ребятам, которые учатся в мусульманских регионах, нужно рассказывать и об их традициях. Это правильно. Потому что человек не существует без духовной основы», — добавил общественник.
Андрей Цыганов отметил, что в части этики, а также этики литературных и художественных произведений это одна из редких последних инициатив митрополита Илариона, которую действительно стоит поддержать.
«К сожалению, этот представитель Церкви в последнее время изумляет православную аудиторию своими нестандартными подходами и предложениями. То он секспросвет предлагает внедрить в школьную программу, только православный, что это такое — никто не понимает», — резюмировал собеседник Федерального агентства новостей.