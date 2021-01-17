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Это реабилитация в глазах верующих: эксперт о новом предложении митрополита Илариона

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Это реабилитация в глазах верующих: эксперт о новом предложении митрополита Илариона

Митрополит Волоколамский Иларион предложил внедрить в школьное образование изучение Библии, в особенности Евангелия — не только как памятника религиозной литературы, но и литературы в целом.

Также митрополит отметил, что с юридической точки зрения знакомство с основами Библии в детских садах вполне возможно.

Корреспондент ФАН поговорил с руководителем экспертного совета Общественного уполномоченного по защите семьи Андреем Цыгановым и узнал его мнение по поводу возможных школьных нововведений.

«С этой позицией сложно не согласиться, потому что вся европейская цивилизация и культура, а в особенности русские, действительно христоцентричны и основаны на Священном Писании и Священном Предании»,  — рассказал собеседник ФАН.

Это реабилитация в глазах верующих: эксперт о новом предложении митрополита Илариона

По его мнению, изучение Библии является основой для каждого человека. Эксперт уверен, что наши исторические войны оканчивались победой благодаря уверенному стоянию на устойчивом фундаменте православной веры, она — залог существования русской цивилизации как таковой.

«Мы проходили подобное после революции 1917 года, когда был отменен Новый год и все религиозные праздники. Эта практика показала, что это — дорога в никуда. И когда перед страной возникло серьезное испытание — Великая Отечественная война, советская власть вернулась к истокам веры», — вспоминает эксперт.

Это реабилитация в глазах верующих: эксперт о новом предложении митрополита Илариона

Андрей Цыганов уверен, что в школах нужно рассказывать и о других существующих религиях, не погружаясь в догматику.

«Речь идет о знакомстве. Россия многонациональная и многорелигиозная страна, поэтому, ребятам, которые учатся в мусульманских регионах, нужно рассказывать и об их традициях. Это правильно. Потому что человек не существует без духовной основы», — добавил общественник.

Андрей Цыганов отметил, что в части этики, а также этики литературных и художественных произведений это одна из редких последних инициатив митрополита Илариона, которую действительно стоит поддержать.

«К сожалению, этот представитель Церкви в последнее время изумляет православную аудиторию своими нестандартными подходами и предложениями. То он секспросвет предлагает внедрить в школьную программу, только православный, что это такое — никто не понимает», — резюмировал собеседник Федерального агентства новостей.

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