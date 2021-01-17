Это реабилитация в глазах верующих: эксперт о новом предложении митрополита Илариона

Митрополит Волоколамский Иларион предложил внедрить в школьное образование изучение Библии, в особенности Евангелия — не только как памятника религиозной литературы, но и литературы в целом.

Также митрополит отметил, что с юридической точки зрения знакомство с основами Библии в детских садах вполне возможно.

Корреспондент ФАН поговорил с руководителем экспертного совета Общественного уполномоченного по защите семьи Андреем Цыгановым и узнал его мнение по поводу возможных школьных нововведений.

«С этой позицией сложно не согласиться, потому что вся европейская цивилизация и культура, а в особенности русские, действительно христоцентричны и основаны на Священном Писании и Священном Предании», — рассказал собеседник ФАН.

По его мнению, изучение Библии является основой для каждого человека. Эксперт уверен, что наши исторические войны оканчивались победой благодаря уверенному стоянию на устойчивом фундаменте православной веры, она — залог существования русской цивилизации как таковой.

«Мы проходили подобное после революции 1917 года, когда был отменен Новый год и все религиозные праздники. Эта практика показала, что это — дорога в никуда. И когда перед страной возникло серьезное испытание — Великая Отечественная война, советская власть вернулась к истокам веры», — вспоминает эксперт.

Андрей Цыганов уверен, что в школах нужно рассказывать и о других существующих религиях, не погружаясь в догматику.

«Речь идет о знакомстве. Россия многонациональная и многорелигиозная страна, поэтому, ребятам, которые учатся в мусульманских регионах, нужно рассказывать и об их традициях. Это правильно. Потому что человек не существует без духовной основы», — добавил общественник.

Андрей Цыганов отметил, что в части этики, а также этики литературных и художественных произведений это одна из редких последних инициатив митрополита Илариона, которую действительно стоит поддержать.