ВСУ минируют окраины поселков на линии соприкосновения в Донбассе

Донецк, 17 января. Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики заминировали окраины подконтрольного Киеву города Горское и еще несколько поселков.

По информации представителей ЛНР, ВСУ провели работы по минированию в окрестностях населенных пунктов Геевка, Орехово и Горское в Донбассе. Мины также были установлены в сельхозугодьях. Как заявил журналистам представитель ведомства Яков Осадчий, ВСУ «осуществили минирование местности на южной окраине населенного пункта Горское».

Осадчий призвал жителей поселков сохранять бдительность и сообщать об известных им фактах минирования в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ.

В настоящее время на линии соприкосновения в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, которые вступили в силу 27 июля 2020 года. Меры предполагают полный запрет на применение стрелкового оружия и размещение боевой техники в населенных пунктах и их окрестностях. Кроме того, соглашение предусматривает ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что за прошедшие сутки ВСУ шесть раз нарушили действующий режим прекращения огня. Представители ЛДНР в трехсторонней контактной группе сообщили, что огонь вели из гранатометов и стрелкового оружия.