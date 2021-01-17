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Танкеры из Эмиратов замечены у берегов Венесуэлы

Танкеры из Эмиратов замечены у берегов Венесуэлы

Каракас, 16 января. Нефтяные танкеры, предположительно связанные с нефтяными компаниями в ОАЭ, были замечены в январе 2021 года в непосредственной близости от берегов Венесуэлы. Как сообщает Twitter-аккаунт Armand Delon, вскоре после появления у берегов Латинской Америки танкеры отключили опознавательные сигналы.

Активность у берегов Венесуэлы

С начала января четыре нефтеналивных танкера (Euroforce и Alsatayir под флагами Либерии, Kriti Island под флагом Камеруна и Afra Royal под флагом Мальты) были замечены неподалеку от берегов Венесуэлы. Их путь был отражен на картах сайта Marine Traffic.

Вскоре после обнаружения танкеры отключили свои системы автоматической идентификации AIS. К такой практике часто прибегают экипажи кораблей, которые занимаются транспортировкой венесуэльской нефти в обход санкций США, отмечает источник.

Танкеры из Эмиратов замечены у берегов Венесуэлы

По информации Reuters, нефтеналивные танкеры Alsatayir и Afra Royal ранее уже перевозили нефть из Венесуэлы в страны Азии. 21 августа 2020 года Alsatayir принял груз нефти от судна Almada, который передал танкеру Afra Royal в середине октября. 5 ноября танкер под флагом Мальты прибыл в китайский порт Циндао, где выгрузил более 640 тысяч баррелей нефти, стоимость которой оценивается в более чем 40 млн долларов.

«Арабский хаб» нефти из Венесуэлы

В минувшем году к транспортировке нефти из Венесуэлы подключились компании из Объединенных Арабских Эмиратов — одного из ключевых союзников США на Ближнем Востоке. Вскоре после доставки груза в Китай в ноябре 2020 года танкеры Alsatayir и Afra Royal перешли в собственность зарегистрированной в ОАЭ компании Muhit Maritime FZE. По данным Reuters, с венесуэльской государственной нефтедобывающей компанией PDVSA также связаны арабские предприятия Issa Shipping FZE и Asia Charm Ltd, суда которых за 2020 год перевезли около 4% от общего объема экспортированной из Боливарианской республики нефти.

Госдеп США ранее сделал грозное предупреждение компаниям из Эмиратов после появления информации об их сотрудничестве с венесуэльской PDVSA: от американских санкций не защищены даже компании из дружественных стран.

«Как друзья, так и противники США должны знать, что их компании, подставные компании и танкеры не защищены от санкций, если они замешаны в деятельности, способствующей экспорту PDVSA за рубеж и помощи режиму Мадуро в уклонении от санкций», — заявил Reuters представитель Госдепа, отказавшись при этом сделать прогноз по поводу возможных в дальнейшем мер.

В Абу-Даби в конце декабря 2020 года заверили Вашингтон, что проведут «тщательное и всестороннее» расследование деятельности предположительно связанных с Венесуэлой компаний.

«ОАЭ чрезвычайно серьезно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы. Это подразумевает активное применение административных мер и обеспечение соблюдения экономических и торговых санкций», — заявили представители Эмиратов.

Тем не менее Alsatayir вновь появился в водах Карибского моря в конце декабря, прибыв в Тринидад из Малайзии. В целях маскировки экипаж отключил системы AIS и закрасил первые и последние буквы названия судна, оставив надпись Sata. 7 января 2021 года танкер вышел в море из венесуэльского порта Сукре. Предположительно, у него на борту может быть до 700 тысяч баррелей нефти.

В середине декабря 2020 года США ввели санкции против четырех компаний из Китая и ОАЭ за содействие иранской компании Triliance Petrochemical в экспорте иранских нефтехимических продуктов.

Без оглядки на Вашингтон

С 2019 года власти Соединенных Штатов ввели ряд рестрикций против венесуэльской PDVSA в целях сокращения экспортных доходов Венесуэлы и давления на правительство Николаса Мадуро. Вашингтон в одностороннем порядке запретил мировым нефтяным компаниям вести сотрудничать с Каракасом. Образовавшийся вакуум, несмотря на американские санкции, заполнили вновь созданные и малоизвестные компании из разных стран мира.

Китай считается главным потребителем сырой нефти из Венесуэлы. За 2019 год китайские порты приняли около 20 миллионов баррелей сырой нефти, которая перекачивалась с одного танкера на другой, как в случае с Alsatayir и Afra Royal. Существует мнение, что большая часть нефти, доставляемой в КНР таким образом, добывается именно в Венесуэле.

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