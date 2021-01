Танкеры из Эмиратов замечены у берегов Венесуэлы

Каракас, 16 января. Нефтяные танкеры, предположительно связанные с нефтяными компаниями в ОАЭ, были замечены в январе 2021 года в непосредственной близости от берегов Венесуэлы. Как сообщает Twitter-аккаунт Armand Delon, вскоре после появления у берегов Латинской Америки танкеры отключили опознавательные сигналы.

С начала января четыре нефтеналивных танкера (Euroforce и Alsatayir под флагами Либерии, Kriti Island под флагом Камеруна и Afra Royal под флагом Мальты) были замечены неподалеку от берегов Венесуэлы. Их путь был отражен на картах сайта Marine Traffic.

Вскоре после обнаружения танкеры отключили свои системы автоматической идентификации AIS. К такой практике часто прибегают экипажи кораблей, которые занимаются транспортировкой венесуэльской нефти в обход санкций США, отмечает источник.

По информации Reuters, нефтеналивные танкеры Alsatayir и Afra Royal ранее уже перевозили нефть из Венесуэлы в страны Азии. 21 августа 2020 года Alsatayir принял груз нефти от судна Almada, который передал танкеру Afra Royal в середине октября. 5 ноября танкер под флагом Мальты прибыл в китайский порт Циндао, где выгрузил более 640 тысяч баррелей нефти, стоимость которой оценивается в более чем 40 млн долларов.

В минувшем году к транспортировке нефти из Венесуэлы подключились компании из Объединенных Арабских Эмиратов — одного из ключевых союзников США на Ближнем Востоке. Вскоре после доставки груза в Китай в ноябре 2020 года танкеры Alsatayir и Afra Royal перешли в собственность зарегистрированной в ОАЭ компании Muhit Maritime FZE. По данным Reuters, с венесуэльской государственной нефтедобывающей компанией PDVSA также связаны арабские предприятия Issa Shipping FZE и Asia Charm Ltd, суда которых за 2020 год перевезли около 4% от общего объема экспортированной из Боливарианской республики нефти.

Each week, we discover sophisticated methods to hide oil shipments, but this week the prize goes to ALSATAYIR (IMO 9308845), an Aframax crude oil tanker that is about to load 700K barrels of oil in Venezuela. All they did was paint over "AL" and "YIR". #OOTT???? pic.twitter.com/huWTMCOKRu