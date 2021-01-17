Танкеры из Эмиратов замечены у берегов Венесуэлы

Каракас, 16 января. Нефтяные танкеры, предположительно связанные с нефтяными компаниями в ОАЭ, были замечены в январе 2021 года в непосредственной близости от берегов Венесуэлы. Как сообщает Twitter-аккаунт Armand Delon, вскоре после появления у берегов Латинской Америки танкеры отключили опознавательные сигналы.

Активность у берегов Венесуэлы

С начала января четыре нефтеналивных танкера (Euroforce и Alsatayir под флагами Либерии, Kriti Island под флагом Камеруна и Afra Royal под флагом Мальты) были замечены неподалеку от берегов Венесуэлы. Их путь был отражен на картах сайта Marine Traffic.

Вскоре после обнаружения танкеры отключили свои системы автоматической идентификации AIS. К такой практике часто прибегают экипажи кораблей, которые занимаются транспортировкой венесуэльской нефти в обход санкций США, отмечает источник.

По информации Reuters, нефтеналивные танкеры Alsatayir и Afra Royal ранее уже перевозили нефть из Венесуэлы в страны Азии. 21 августа 2020 года Alsatayir принял груз нефти от судна Almada, который передал танкеру Afra Royal в середине октября. 5 ноября танкер под флагом Мальты прибыл в китайский порт Циндао, где выгрузил более 640 тысяч баррелей нефти, стоимость которой оценивается в более чем 40 млн долларов.

«Арабский хаб» нефти из Венесуэлы

В минувшем году к транспортировке нефти из Венесуэлы подключились компании из Объединенных Арабских Эмиратов — одного из ключевых союзников США на Ближнем Востоке. Вскоре после доставки груза в Китай в ноябре 2020 года танкеры Alsatayir и Afra Royal перешли в собственность зарегистрированной в ОАЭ компании Muhit Maritime FZE. По данным Reuters, с венесуэльской государственной нефтедобывающей компанией PDVSA также связаны арабские предприятия Issa Shipping FZE и Asia Charm Ltd, суда которых за 2020 год перевезли около 4% от общего объема экспортированной из Боливарианской республики нефти.

Each week, we discover sophisticated methods to hide oil shipments, but this week the prize goes to ALSATAYIR (IMO 9308845), an Aframax crude oil tanker that is about to load 700K barrels of oil in Venezuela. All they did was paint over "AL" and "YIR". #OOTT???? pic.twitter.com/huWTMCOKRu — TankerTrackers.com, Inc.⚓️???? (@TankerTrackers) December 29, 2020

Госдеп США ранее сделал грозное предупреждение компаниям из Эмиратов после появления информации об их сотрудничестве с венесуэльской PDVSA: от американских санкций не защищены даже компании из дружественных стран.

«Как друзья, так и противники США должны знать, что их компании, подставные компании и танкеры не защищены от санкций, если они замешаны в деятельности, способствующей экспорту PDVSA за рубеж и помощи режиму Мадуро в уклонении от санкций», — заявил Reuters представитель Госдепа, отказавшись при этом сделать прогноз по поводу возможных в дальнейшем мер.

В Абу-Даби в конце декабря 2020 года заверили Вашингтон, что проведут «тщательное и всестороннее» расследование деятельности предположительно связанных с Венесуэлой компаний.

«ОАЭ чрезвычайно серьезно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы. Это подразумевает активное применение административных мер и обеспечение соблюдения экономических и торговых санкций», — заявили представители Эмиратов.

Тем не менее Alsatayir вновь появился в водах Карибского моря в конце декабря, прибыв в Тринидад из Малайзии. В целях маскировки экипаж отключил системы AIS и закрасил первые и последние буквы названия судна, оставив надпись Sata. 7 января 2021 года танкер вышел в море из венесуэльского порта Сукре. Предположительно, у него на борту может быть до 700 тысяч баррелей нефти.

Regardless of whether or not a tanker has its AIS transponder switched on, we have visually identified each vessel with @planetlabs satellite imagery and @MarineTraffic AIS data long before their arrival into the country. Here's today's photo showing the ALSATAYIR at the JOT. pic.twitter.com/XPKoldFEtT — TankerTrackers.com, Inc.⚓️???? (@TankerTrackers) December 29, 2020

Tanquero Alsatayir zarpó desde costas de Sucre, #Venezuela



Vino desde Malasia arribó a Trinidad y siguió hasta Sucre donde estuvo desde el mes de Diciembre

⬇️https://t.co/a6DDbhIcD5



Tanquero sancionado según Reuters carga crudo Ship to Ship

⬇️https://t.co/iESheV2Ktp#7Ene pic.twitter.com/4fLK4D2lrV — Armand Delon (@DelonArmand) January 7, 2021

В середине декабря 2020 года США ввели санкции против четырех компаний из Китая и ОАЭ за содействие иранской компании Triliance Petrochemical в экспорте иранских нефтехимических продуктов.

Без оглядки на Вашингтон

С 2019 года власти Соединенных Штатов ввели ряд рестрикций против венесуэльской PDVSA в целях сокращения экспортных доходов Венесуэлы и давления на правительство Николаса Мадуро. Вашингтон в одностороннем порядке запретил мировым нефтяным компаниям вести сотрудничать с Каракасом. Образовавшийся вакуум, несмотря на американские санкции, заполнили вновь созданные и малоизвестные компании из разных стран мира.

Китай считается главным потребителем сырой нефти из Венесуэлы. За 2019 год китайские порты приняли около 20 миллионов баррелей сырой нефти, которая перекачивалась с одного танкера на другой, как в случае с Alsatayir и Afra Royal. Существует мнение, что большая часть нефти, доставляемой в КНР таким образом, добывается именно в Венесуэле.