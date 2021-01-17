Тунис может потерять спрятанные бывшим президентом в банках Швейцарии миллионы

Тунис может потерять миллионы долларов, спрятанные семьей свергнутого президента Зина аль-Абидина Бен Али в банках Швейцарии, пишет The New Arab со ссылкой на информированный источник в правительстве.

Согласно расследованию группы Public Eye, бывший лидер североафриканской страны и его подельники перевели около 320 млн в американской валюте в банки Европы за время правления.

В настоящий момент эти средства заморожены властями Швейцарии. Они наложили десятилетний мораторий на активы Бен Али и его семьи на фоне обвинений в коррупции от 19 января 2011 года. Крайний срок возврата денег заканчивается ровно в полночь вторника.

В число родственников и партнеров бывшего президента Туниса, которые могли бы завладеть деньгами, входят от 30 до 50 человек, включая его шестерых детей, вдову Лейлу Трабелси и ее брата Белхассена, сказал источник.

«Мы ежедневно находимся в контакте с представителями Швейцарии, но, несмотря на их понимание, достичь чего-либо к этому сроку будет трудно», — добавил он.

Руководство Берна потребовало подтверждающие документы, что эти средства действительно незаконно выведены из страны, прежде чем они смогут вернуть их правительству североафриканского государства. Также они хотят знать правовой статус всех членов семьи Бен Али, многие из которых обвинялись на родине в коррупции.

«Власти не смогли собрать эту информацию из-за политической нестабильности в Тунисе, где с 2011 года сменилось девять администраций», — заключил источник.

Свержение Зин аль-Абидина Бен Али

Зин аль-Абидин Бен Али вынужден был покинуть государство под давлением массовых демонстраций, вызванных его авторитарным правлением и резким ухудшением экономической и социальной ситуации в стране. Он получил политическое убежище в Саудовской Аравии, где и скончался 19 сентября 2019 года.

После побега Бен Али в государстве сформировали переходное правительство, которое приступило к расследованию его деятельности на президентском посту. Внимание также обратили на приближенных бывшего лидера. Во дворцах и виллах правоохранители обнаружили десятки миллионов в разной валюте и драгоценности.

В июне 2011 года суд признал Бен Али и его жену Лейлу Трабельси виновными в воровстве в особо крупных размерах, незаконном владении большими суммами наличности и ювелирными изделиями. Супругов заочно приговорили к 35 годам тюрьмы и штрафу в 65 миллионов долларов.



Достижения за время правления

Несмотря на печальное завершение правления, за время президентства Зин аль-Абидин Бен Али оставил позитивный след в истории страны.

С 1987 по 2011 годы политик сумел повысить национальный доход на душу населения в 10 раз и существенно увеличить среднюю продолжительность жизни — до 75 лет.

За период 2004—2009 годы доход граждан вырос с 3,5 тысяч до 5 тыс. тунисских динаров (2,7 — 3,9 тыс. долларов — прим. ФАН).

В 1995 году североафриканское государство вступило во Всемирную торговую организацию (ВТО). Спустя 13 лет правительство подписало соглашение о сотрудничестве с ЕС, предусматривающее ликвидацию тарифных барьеров несельскохозяйственной продукции, услуг и инвестиций.