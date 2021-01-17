В Турции заявили о трех спасенных российских моряках с сухогруза «Арвин»

Бартын, 17 января. Три человека из состава экипажа российского сухогруза «Арвин», который потерпел крушение у побережья Турции, спасены. Об этом сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

Ранее стало известно, что российское судно затонуло поблизости от турецкой провинции Бартын в районе Инкуму. По информации СМИ, на нем находились 15 моряков. Как рассказали в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции, все они живы. Аналогичное заявление сделали и в российском посольстве в Анкаре.

Известно, что сухогруз направлялся в болгарский Бургас. Детали ЧП выясняются, спасательная операция продолжается, ее осложняют неблагоприятные погодные условия: сильный ветер и волны.