В Госдуме выразили соболезнования родным и близким Николая Антошкина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье члена комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, Героя Советского Союза Николая Антошкина, передает корреспондент ФАН.

«После тяжелой болезни ушел из жизни наш товарищ, депутат Государственной Думы, Герой Советского Союза Николай Тимофеевич Антошкин, — сказал он журналистам. — Николай Тимофеевич беззаветно служил нашей Родине. Рискуя собой, спасал жизни людей, ликвидируя последствия аварии в Чернобыле».

Вячеслав Володин рассказал, что Николай Антошкин в качестве депутата работал в нижней палате парламента с 2014 года. Законодатель выступил автором множества значимых законодательных инициатив. Он пользовался уважением россиян, а также имел высокий авторитет среди своих коллег, подчеркнул Вячеслав Володин.

«Настойчивый, отзывчивый, всегда помогал тем, кому была необходима помощь и поддержка, — добавил он. — Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Тимофеевича. Светлая память».

Напомним, что Николая Антошкина не стало в воскресенье, 18 января. Он скончался в возрасте 78 лет из-за заражения COVID-19.

Николай Антошкин родился в 1942 году в селе Кузьминовка Федоровского района Башкирской АССР. В 1961 году поступил в Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков, которое окончил в 1965 году. Проходил службу в Белорусском военном округе, дослужившись до командира звена. Позднее он служил в разведывательном полку.