Навального могут задержать сразу после взлета самолета

Публицист, доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов заявил, что правоохранительные органы обязаны задержать Алексея Навального и имеют на это законные основания. При этом эксперт не исключил, что задержание может произойти уже на борту самолета, который является территорией Российской Федерации.

В эфире канала «Соловьев LIVE» Карнаухов подчеркнул, что вариантов не задержать Навального у силовиков нет. Он напомнил, что постановлением московского управления Федеральной службы исполнения наказаний, которым основатель ФБК (признан иноагентом) был объявлен в федеральный розыск, сотрудникам полиции поручается задержать оппозиционера.

Публицист не исключил, что оперативные мероприятия в отношении Навального могут пройти на борту самолета, на котором он планирует вернуться в Россию. По словам Карнаухова, российские воздушные и морские суда являются территорией РФ, поэтому как только самолет окажется в воздухе, правоохранители смогут его задержать.

«Устоявшаяся международная практика правоохранительной деятельности идет по такому пути: как только самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы, начинается набор высоты, вот тогда можно произвести задержание лица, можно надеть на него наручники, объяснить ему его права, а дальше он уже сидит как задержанный», — уточнил Карнаухов.

Он также добавил, что Навальному очень сильно понравился «спектакль с отравлением» на борту самолета из Томска в Москву в августе минувшего года. В связи с этим эксперт допускает вероятность того, что предстоящий полет блогер может использовать для новой инсценировки.

«Мне кажется, целесообразно осуществлять задержание Навального как только самолет оторвется от взлетно-посадочной полосы. Для этого специально резервируются места, куда его препровождают сотрудники полиции с места, где он сидит. А там обеспечить охрану Навального от него самого в первую очередь, чтобы не натворил больше какой-нибудь беды», — заявил публицист.

Владимир Соловьев в свою очередь добавил, что западные журналисты летят тем же рейсом именно для того, чтобы в случае задержания Навального на борту «устроить бучу» внутри самолета и спровоцировать тем самым посадку еще в воздушной зоне Евросоюза.

Напомним, Алексей Навальный должен вернуться в Россию сегодня, 17 января. Большинство экспертов считают, что блогер будет задержан по прибытии в аэропорт Внуково. По словам юриста Илья Ремесла, из-за нахождения в розыске, судимостей и условного срока, который УФСИН просит заменить на реальный, Навального должны задержать сразу после прилета в Москву. Он также отметил, что это будет полностью соответствовать правовым нормам, других вариантов в данной ситуации быть не может.