Сухогруз затонул в Черном море недалеко от Турции

Анкара, 17 января. Судно потерпело крушение в Черном море недалеко от берегов Турции. Инцидент произошел в районе провинции Бартын.

О происшествии сообщило агентство Anadolu. Сейчас в районе крушения сухогруза, предположительно, из России, ведется спасательная операция. По предварительным данным, на судне находились 15 членов экипажа. Их ищут спасатели. Другая информация уточняется.

В конце декабря в Баренцевом море затонуло судно «Онега». На его борту находились 19 человек. Инцидент произошел с западной стороны архипелага Новая Земля. В первые часы поисков спасатели обнаружили живыми двух моряков. Они смогли спастись благодаря гидрокостюмам.