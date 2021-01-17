Пицца для защиты демократии. Колонка Голоса Мордора

Столица Соединенных Штатов Америки в осаде. Центр города обезлюдел, возведены всевозможные защитные сооружения, заборы, барьеры. У редких прохожих проверяют документы. Город наводнен военными, их счет идет буквально на десятки тысяч. Фотографии интерьеров одного из главных государственных зданий рябят от обилия военного камуфляжа, солдаты спят прямо на каменном полу — под статуями великих государственных деятелей и картинами, на которых увековечены самые значимые моменты американской истории.

Судя по всему, на США кто-то собирается напасть. Причем нанести сокрушающий удар прямо в самое сердце государства, в здание Капитолия в американской столице. Кто же обладает столь невероятной наглостью? Иран? Нет. Иран вообще никогда не нападал на США. Несмотря на всю свою антиамериканскую риторику, в положении осажденного скорее именно он. Это становится понятно, если просто взглянуть на карту и расположение военных баз США вокруг Ирана.

Может быть это Путин? Нет, снова мимо. Несмотря на то, что в самих США говорят про Россию и Путина, над такими планами вдоволь посмеялись бы и сами русские. Как смеялись над сказками о русском вмешательстве в американские выборы, над тем, что «Трамп — агент Путина» и могущественные «русские хакеры» постоянно взламывают жизненно важные кибернетические системы США, фактически держа руку с ножом у горла этой несчастной страны.

Отпадает и Северная Корея, которой вовсе не до США. А все создаваемое ей вооружение и делается лишь для того, чтобы страну оставили в покое всемирные «демократизаторы». Венесуэла и «диктатор Мадуро» тоже не собираются ни на кого нападать. Нападают как раз на саму Венесуэлу всяческие наемники из тех же самых США, которых использовал самозваный президент Венесуэлы Гуайдо, чтобы устроить государственный переворот в своей стране.

Так, кто же тогда осаждает американскую столицу? Может быть, страшные монстры-инопланетяне? Ведь в голливудских фантастических фильмах они постоянно нападают на США. Настолько часто, порой складывается впечатление, что просто хотят защитить остальной мир от демократической экспансии мирового гегемона, так любящего похозяйничать в других странах. Но небеса чисты, на радарах пусто, а мощные электронные телескопы, направленные в глубины Вселенной, не фиксировали никаких необычных явлений.

Чего же так боятся в столице Соединенных Штатов? Ответ очень прост: в столице США боятся народа США. 20 января должна пройти инаугурация избранного президента Джо Байдена, и все эти меры безопасности приурочены именно к ней. Обычно инаугурация — это почти народный праздник. Люди приветствуют нового, демократически избранного президента страны, и праздник касается всех, даже тех, кто во время выборов голосовал за другого кандидата. Но в этот раз происходящее меньше всего напоминает праздник. Скорее наоборот — какой-то кризис, грозящий перейти в вооруженное противостояние.

Новая власть США боится своего народа. Да, знакомые вам всем слова, которые американские креативщики, авторы и инженеры различных госпереворотов и «цветных революций» так любят писать в методички для своих подопечных. На сей раз они могли бы адресовать эти слова себе. Но, конечно же, стыдливо промолчат. И проблема вовсе не в том, что голосовавшие за кандидатов в президенты распределились примерно пополам, такое бывало и раньше. Дело в том, что политики довели страну до такого состояния, когда градус ненависти в ней взлетел до предельных значений. Если ранее каждый избранный президент США старался стать лидером всей американской нации и учесть интересы электората своего оппонента, то на сей раз все обстоит совершенно иначе.

Проще говоря, новая «демократическая» власть собирается оставить за бортом практически половину избирателей своей страны. И не просто оставить за бортом, а подвести под это некую идеологическую базу, всячески этих избирателей маргинализировать, наказать за то, что они поддерживали президента Дональда Трампа. И именно этой части американского народа боится новый президент США Джо Байден.

Повод, для того чтобы бояться, вроде бы тоже есть — случившийся недавно штурм Капитолия, который был осуществлен небольшой группой протестующих, уверенных, что выборы были нечестными. Ничего трагического не произошло для власти, в отличие от тех, кто Капитолий штурмовал: погибли четыре человека, среди них — ветеран ВВС США, несколько раз бывавшая в командировке в Афганистане, Эшли Бэббит. Сам штурм при детальном рассмотрении больше похож на провокацию, устроенную властями специально для того, чтобы начать завинчивать гайки.

И это завинчивание гаек мы с вами наблюдаем прямо сейчас — практически в реальном времени. Конечно, даже это стараются преподнести с неким пафосом, заявляют о необходимости защиты демократии, публикуют фото из Капитолия, на которых американские политики раздают военным коробки с пиццей. Но правда в том, что демократию приходится защищать от самого народа, и никакая пицца не скрасит эту унылую и безрадостную картинку.