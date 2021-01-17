Бедрос Киркоров пришел проститься с Борисом Грачевским в Дом кино

Москва, 17 января. Народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров пришел проститься с ушедшим из жизни создателем «Ералаша» Борисом Грачевским в московский Дом кино 17 января.

На видео, снятом во время церемонии прощания, видно, как Киркоров подходит к гробу из красного дерева, где покоится режиссер. Гроб установлен на сцене в Доме кино и украшен огромными букетами цветов. Певец в маске и перчатках крестится, прощаясь с деятелем искусства.

Помимо Бедроса Киркорова, на церемонии прощания были такие знаменитости, как Тимур Батрутдинов, Иван Кулебякин и Александр Пашутин, а также родные, друзья и поклонники Грачевского.

Режиссер снял известные фильмы «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония», поставил ряд документальных картин, и конечно же, создал детский юмористический киножурнал «Ералаш». Он скончался из-за осложнений коронавируса на 72-м году жизни.

Ранее стало известно, что дочь Бориса Грачевского от первого брака Ксения так и не успела простить отца. Она перестала общаться с ним после развода родителей.