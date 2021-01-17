Батрутдинов назвал Грачевского близким для многих «дядей Борей»

Москва, 17 января. Актер Тимур Батрутдинов в разговоре с ФАН назвал художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского близким человеком, которого приглашал на свои дни рождения.

Батрутдинов в числе других посетил церемонию прощания с Грачевским в Доме кино. Скончавшегося кинорежиссера и сценариста он назвал «дядей Борей» и отметил, что прозвучавшая фраза «великий, культовый человек» — точное его описание.

Актер, как и многие другие, поблагодарил Грачевского за счастливое детство. И отметил, что с удовольствием принимал участие в съемках «Ералаша».

«Дядя Боря был близким для многих, с кем он когда-либо пересекался в жизни. Ни один мой день рождения не был оставлен без его внимания. Каждый раз он в числе первых поздравлял, звал, приглашал», — отметил Батрутдинов.

Звезда КВН подчеркнул, что постоянно был на связи с режиссером, но важный звонок от него все же пропустил. Батрутдинов рассказал, как обнаружил в телефоне вызов от Грачевского недельной давности, который случайно оставил без ответа.

«Это, конечно, гнетет меня очень сильно. Что он хотел сказать? Просто поговорить? Попрощаться?» — задался он вопросом.

Батрутдинов добавил, что никогда не мог отказать Грачевскому в его просьбах.

Грачевский в прошлом году заразился коронавирусом нового типа. От осложнений, вызванных COVID-19, он умер 14 января. Худрука «Ералаша» похоронят в Москве на Троекуровском кладбище.