Трассу между Сиртом и Мисуратой откроют на следующей неделе

Триполи, 17 января. Со следующей недели жители Ливии смогут воспользоваться трассой Тарик ас-Сахили между Мисуратой и Сиртом, пишет Libya 24.

Согласно информации источника из управления безопасности города, движение по шоссе возобновится после подтверждения о разминировании данного участка. Также этот регион в ближайшие дни покинут все вооруженные группировки, подконтрольные Правительству национального согласия (ПНС).

Власти Мисураты согласились с рекомендациями Совместной военной комиссии «5+5», что со следующей недели необходимо вернуть автомобильное сообщение между населенным пунктом и Сиртом. Трасса Тарик ас-Сахили связывает запад и восток Ливии.

Стоит заметить, что запуск движения по шоссе на севере страны совпадает с открытием главных и второстепенных трасс, соединяющих Сирт с югом североафриканского государства.

Сотрудники силовых структур ПНС и Временного правительства также выразили готовность приступить к совместной работе по обеспечению безопасности на автодороге Тарик ас-Сахили.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что политическую инициативу спикера Палаты представителей Ливии Агилы Салеха назвали единственным выходом из кризиса. Такого мнения придерживаются старейшины и видные деятели города Суса.