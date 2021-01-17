Новый закон о языке на Украине превратил одесситов в «молчунов»

Одесса, 17 января. Закон об использовании государственного языка в торговле и общепите Украины создал большие трудности для жителей страны.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в русскоговорящих регионах. Одесское издание «Думская» сообщило, что многие работники сферы услуг теперь предпочитают молчать при первом общении с клиентом.

«Во многих точках продавцы стали настоящими молчунами и первыми к клиенту не обращаются — выжидают, на каком языке с ними заговорят», — рассказали журналисты.

Закон о языке был принят на Украине в апреле 2019 года. Была введена должность уполномоченного по защите языка, которую сейчас занимает Тарас Креминь.

Не менее важной проблемой Украины сейчас является недовольство населения из-за тарифов на услуги ЖКХ. Эксперты отмечают, что ситуация может обостриться до очередного Майдана.