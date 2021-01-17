Игорь Наджиев и Лика Стар уличили проект об Алле Пугачевой в обмане и манипуляции

На минувшей неделе ТВЦ выпустило в рамках проекта «Линия защиты» передачу под названием «В тени Примадонны», посвященную артистам, которые исчезли из большого российского шоу-бизнеса. В программе пытались всех участвующих подвести под один вопрос: «А не оказались ли они не у дел из-за влияния всемогущей Пугачевой?».

Певец Игорь Наджиев после выхода передачи в эфир в социальных сетях возмутился тем, что в итоге создатели передачи сделали из его получасового интервью и выложил его без купюр в YouTube. Недовольна поведением создателей передачи и певица Лика Стар, давшая большое интервью в 2,5 часа, которое в итоге превратились в пять минут. Блогер Вадим Манукян также участвовал в этой записи и делится впечатлениями, а также реакцией артистов в своей традиционной колонке.

Примерно месяц назад ко мне обратились создатели проекта «Линия защиты» дать комментарий по поводу влияния Аллы Пугачевой на судьбу некоторых артистов, которые являются моими друзьями. Запись по Skype длилась около десяти минут, и я успел рассказать об Игоре Наджиеве, Лике Стар и покойной Валечке Легкоступовой. Мое эфирное время в этой передаче суммарно составило 30-40 секунд. С каждым из этих прекрасных артистов я подружился в 2017 году, когда написал петицию о необходимости изменений в новогодней сетке вещания федеральных телеканалов, которая имела очень широкий резонанс. В итоге сразу после новогодних праздников вышла передача «В тени Примадонны». Меня удивило, что мои друзья-артисты согласились участвовать в этом проекте, потому что те пять минут, которые каждому из них были отведены в эфире, были совершенно не тем, ради чего стоило бы бросать все дела и идти на съемки. Однако все оказалось совсем иначе — вовсе не ради обсуждения Пугачевой они снимались в этом проекте.

Я связался с Игорем Наджиевым, и он мне сказал следующее:

«Удивлен таким подходом создателей передачи, которые перед интервью заявляли мне, что речь пойдет о бойкоте «голубых огоньков», о котором высказывался Валерий Меладзе, и просили меня рассказать о нынешнем положении артистов в условиях пандемии, когда один за одним отменяются концерты, и в целом отрасль терпит убытки. В итоге же мое получасовое интервью свелось к пяти минутам, в которых я говорю только о Пугачевой. Больше всего мне не понравилась концовка этой передачи, где недовольным своим положением артистам предлагали не терять время, а сесть за рояль. И это говорится в адрес артистов, которые не просто исполняли песни других авторов, но еще и сами себе писали песни? Что касается моих ощущений от просмотра этой передачи, то у меня сложилось полное впечатление, что этот проект выглядел как какой-то подарок Пугачевой, хотя до ее дня рождения еще далеко».

Игорь Наджиев написал большую отповедь в соцсетях в адрес создателей этой передачи, где уличил их в обмане:

«Когда ко мне обратились с телеканала ТВЦ с просьбой бесплатно дать комментарий на тему бойкота «голубых огоньков» и рассказать о нынешнем положении артистов эстрады в условиях многочисленной и продолжительной отмены концертов, то я, конечно, не мог себе и представить, что эта съемка станет очередной журналистской уловкой, своеобразной дымовой завесой, чтобы под прицелом камеры начать расспрашивать меня совсем о другом. Результат этого опроса был показан в программе «Линия защиты. В тени Примадонны». Передача, которая была совершенно не про «голубые огоньки» и не о беспокойстве за судьбы артистов в нашей стране во время пресловутой пандемии, а о том, кому помешала или нет в творческой карьере Алла Борисовна Пугачева. Обманули не только меня, но и всех участников этой программы, изначально слукавив о теме передачи. Хочется напомнить всем замечательным молодым ребятам, которые брали у меня интервью и кто потом смонтировал и выпустил в эфир это якобы расследование, что отец лжи — дьявол и даже маленькая ложь наносит вред душе и жизни солгавшего: «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется» (Блаж. Августин). На тему присутствия в моей творческой судьбе великой русской певицы я дал очень большое и развернутое интервью моему другу Вадиму Манукяну в августе 2020 года».

Я переговорил и с Ликой Стар по поводу этой передачи, вот что мне сказала она:

«Это просто комикс! Хорошо, что у меня все в порядке с чувством юмора и я могу оценить любую человеческую манипуляцию через смех. Сейчас я с большим удовольствием вспоминаю свою наивную дачу интервью этому каналу. Чтобы меня затащить на это интервью, они сказали, речь пойдет полностью обо мне и моем творчестве. Я, конечно же, как нормальный человек, согласилась дать им интервью в столь сложный период, когда я прилетела из Италии в Москву. Интервью длилось 2,5 часа, и вся эта смешная команда людей, которая держала камеры, журналистка, которая с придыханием смотрела мне в рот, слушали мои излияния о творчестве и планах, о моих продюсерских центрах, которые я готовлюсь сделать. Они как-то вкрадчиво в это большое интервью вписали два вопроса об Алле Борисовне Пугачевой и ее зяте, хотя, как я помню, Кристина (Орбакайте. — Прим. ФАН) и Володя (Пресняков-младший. — Прим. ФАН) не были расписаны. Но это неважно. И я, наивная Лика, сказала, что на эти вопросы отвечать не хочу и не готова. И просто не понимаю этих вопросов в контексте сегодняшнего дня. Но они очень настойчиво просили меня прокомментировать мою ситуацию с Примадонной. Я сказала, что у меня нет никакого конфликта с ней. Меня никто не запрещал — мое исчезновение связано совсем с другим фактором. Я улетела в Италию, создала семью, родила троих детей и погрузилась в самостоятельную женскую жизнь под названием «семья». Но это все было вырезано из интервью. В итоге 2,5 часа моей самоотдачи превратились в три минуты, которые были порезаны так, как им это было выгодно. И до сих пор не перестаю удивляться своей наивности европейского человека».

Хотел бы сказать, что по итогам этого эфира в очередной раз сделал для себя вывод, что для шоу, которые связаны с шоу-бизнесом, не стоит давать интервью, если нет соответствующего договора, в котором будут прописаны все условия реализации данного интервью, чтобы из десятков минут и часов интервью это не превращалось в десятки секунд нарезок «самых ярких моментов». А мои друзья-артисты правы. Очень некрасиво с ними поступили.