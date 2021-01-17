Украинский омбудсмен готова принять граждан от ДНР и ЛНР

Киев, 17 января. Киев приветствует решение ДНР и ЛНР передать удерживаемых лиц Украине.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что готова принять своих граждан от республик Донбасса без посредников. Об этом она написала в Facebook.

«Выражаю готовность внести вклад в возвращение наших граждан <…> и предпринять следующие шаги для продолжения процесса взаимного освобождения граждан без посредничества», — заявила она.

Ранее представители ДНР и ЛНР на переговорах по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего сообщили, что Киеву в одностороннем порядке будет передана группа удерживаемых лиц.

Несмотря на действующий режим прекращения огня, украинские военные продолжают обстрелы территорий республик Донбасса. За прошедшие сутки ВСУ шесть раз открывали огонь на линии разграничения.