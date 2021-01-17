Состояние лечащейся от COVID-19 Алисы Фрейндлих остается стабильным

Санкт-Петербург, 17 января. Алиса Фрейндлих остается в неизменном состоянии, ухудшений не зафиксировано.

В Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Л. Г. Соколова отметили, что в состоянии здоровья актрисы наметились улучшения.

«Все у Алисы Бруновны хорошо. Ухудшений нет», — сообщил источник в медицинских кругах.

Напомним, Алису Фрейндлих, заразившуюся коронавирусом, госпитализировали в конце декабря. Вместе с актрисой в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Л. Г. Соколова проходили лечение ее дочь Варвара Владимирова и внучка Анна Мышинская. Сейчас Фрейндлих, по словам врачей, помимо основного лечения, проходит физиотерапию и занимается лечебной физкультурой. Медики оценивают ее состояние как стабильное.