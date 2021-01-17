Инструкции ВСУ по доносам на русскоязычных граждан вызвали споры в Сети

Киев, 17 января. Украинское военное руководство опубликовало инструкции, как правильно составлять доносы на сотрудников сферы обслуживания, в случае использования ими русского языка, пишут СМИ.

Методичка для составления жалоб на сограждан была размещена Генштабом ВСУ на странице в Facebook. В ней рассказываются подробности написания доносов на продавцов и других представителей сферы услуг, если они были замечены за общением с клиентами на русском языке.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на опубликованные военным командованием инструкции, заявив, что большинство украинских солдат, принимавших участие в боях в Донбассе в 2014-2015 годах, были русскоязычными, и теперь Генштаб ВСУ приготовил для них такую «благодарность». Некоторые комментаторы предложили увеличение штрафов за русский язык и принудительную переаттестацию по украинскому языку.

«Осталось еще замполитов «угаворить» разговаривать на украинском а не только Украинскую водку жрать», — прокомментировал один из пользователей Сети.

Ранее экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко заявила, что украинские войска являются преступной организацией, сообщает Федеральное агентство новостей.