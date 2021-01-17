Умер Герой СССР Николай Антошкин

Москва, 17 января. Генерал-полковник, военный летчик 1-го класса и депутат Госдумы Николай Антошкин скончался в возрасте 78 лет. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в Клубе военачальников РФ.

Там уточнили, что парламентарий умер в больнице, но причину его ухода из жизни не назвали. Место и время похорон объявят в понедельник, 18 января, после согласования с Воздушно-космическими силами (ВКС) и родственниками.

Антошкин участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, выполняя полеты на вертолете над разрушенным реактором. За это в 1986 году он получил звание Героя Советского Союза. В 1979-1980 годах военный командовал 11-м разведывательным авиаполком в Группе советских войск в Германии.

Летчик награжден орденами Ленина, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней и «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени с мечами.