Всемирный день снега: удивительные факты о снеге, история и традиции праздника

Сегодня многие страны, в том числе и Россия, отмечают Всемирный день снега, или Международный день зимних видов спорта. ФАН рассказывает об истории молодого праздника, а также приводит самые интересные факты о снеге.

История праздника

В 2012 году по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) был учрежден новый любопытный праздник — Всемирный день снега, или Международный день зимних видов спорта в рамках реализации программы FIS «Выведем детей на снег».

Праздник отмечается в предпоследнее воскресенье января. Такой период выбран неслучайно: важно привлечь людей на горнолыжные склоны именно после новогодних и рождественских праздников.

Цель — пропаганда активного и здорового образа жизни даже в зимнее время, повышение интереса людей к зимним видам спорта во всем мире, привлечение к систематическому занятию спортом детей, из которых в будущем, возможно, вырастут новые олимпийские чемпионы.

Президент Международной федерации лыжного спорта, швейцарский лыжник Джан-Франко Каспер возлагает на ежегодный праздник снега большие надежды и верит, что этот день благоприятно повлияет на детей и семьи, развеет пессимизм, а также придаст мотивации заниматься зимними видами спорта.

Традиции

В этот день на протяжении 9 лет во всем мире устраиваются снежные фестивали, спортивные карнавалы, выставки и праздничные концерты. Также проводятся любительские соревнования по хоккею с шайбой и мячом, сноуборду, горным лыжам, лыжным гонкам, бегу на коньках, керлингу. Травмоопасные виды спорта, например прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, биатлон, бобслей и скелетон, где могут сражаться профессионалы и хорошо подготовленные любители, обычно не включаются в программу.

В первый год празднования во Всемирном дне снега приняли участие всего 20 стран, в которых преимущественно развит зимний спорт: Норвегия, Финляндия, Швейцария, США, Канада, Германия, Австралия, Казахстан и другие. В последние годы количество выросло в разы, присоединились даже совсем не горнолыжные государства: Япония, Пакистан, Эстония, Венгрия.

В России Международный день снега взяли на вооружение известные горнолыжные курорты, такие как сочинский «Роза Хутор», кемеровский «Шерегеш», красноярский «Бобровый лог» и другие. Во многих регионах страны уже традиционно проходят снежные гуляния и различные соревнования.

Интересные факты о снеге

Примерно 50% населения земного шара никогда не видели настоящий снег, только на фото, но иногда снежные осадки выпадают в экзотических местах и радуют их жителей. Например, в Сахаре фиксировали снег три раза за 40 лет. В начале 2017 года алжирские дети вовсю лепили снеговиков и играли в снежки.

Снежинки поддаются классификации. Например, американский исследователь Кеннет Либбрехт выделил 35 типов снежных кристаллов. Его коллеги: японец Укихиро Накайя — 41, китайцы Чожи Магоно и Чунг Ву-Ли — 81. Утверждение о том, что на свете не существует двух одинаковых снежинок — миф. В 1988 году американка Нэнси Найт при помощи микроскопа обнаружила две идентичные снежинки после шторма в Висконсине.

выделил 35 типов снежных кристаллов. Его коллеги: японец — 41, китайцы и — 81. Утверждение о том, что на свете не существует двух одинаковых снежинок — миф. В 1988 году американка при помощи микроскопа обнаружила две идентичные снежинки после шторма в Висконсине. На 95% снежинки состоят из воздуха. Это объясняет белый цвет снега.

Снег в нашей стране влияет на плодородие урожая. Чем больше снега зимой, тем больше влаги получают растения.

В американском городе Сиракьюс снег несколько дней был вне закона, потому что местные жители устали от него. Сиракьюс считается самым заснеженным местом в США. Там в 1992 году за зиму выпало практически 5 метров снега, власти решили поддержать население и запретили его. Конечно, это никак не повлияло на осадки.

Рекордсменом по количеству снега, выпавшему за один день, является итальянский город Капракотта. В марте 2015 года за 18 часов непрерывных осадков там выпало 2,5 метра снега.

В Японии существует единственный музей в мире, посвященный снегу. Неповторимое царство снежинок находится на острове Хоккайдо.

Ранее Федеральное агентство сообщало, как в этом году отметят Всемирный день снега в России. Всего по нашей стране запланировано 111 мероприятий, на некоторых покататься на лыжах, коньках и сноуборде можно будет совершенно бесплатно.