Драматичные судьбы детей, сыгравших в советском кино

Советский кинематограф в жизни россиян существует уже как традиция. Мы привыкли всей семьей пересматривать старые фильмы. Но, предаваясь ностальгии, мы не задумываемся, как сложилась жизнь актеров, которые играли детей в прошлом веке. Фильмы, которые принесли им славу, к сожалению, не гарантировали счастья.

ФАН вспомнил известных детей-актеров из классики советского кино и рассказал, как сложилась их судьба после завершения карьеры в кинематографе.

Алексей Фомкин стал известен благодаря роли Коли Герасимова в фильме «Гостья из будущего». Погиб в пожаре. Дети 80-х хорошо помнят советский пятисерийный научно-фантастический художественный фильм про знакомство мальчика Коли с девочкой из будущего Алисой Селезневой. На тот момент Алексею Фомкину было 16 лет, после выхода фильма он снялся еще в паре эпизодов «Ералаша», на этом его актерская карьера закончилась. После армии его взяли в труппу МХАТ, но спустя всего три месяца выгнали за пьянство и систематические прогулы. С этого момента вся жизнь экс-актера «Гостьи из будущего» пошла под откос. В возрасте 27 лет Алексей заживо сгорел в квартире друзей.

Роман Столкарц сыграл Пьеро в фильме «Приключения Буратино», который вышел на экраны в 1975 году. Сейчас он — успешный врач в Израиле. По стопам своих родителей Роман поступил в медицинский институт. Даже не смотря на широкую известность, которую принесли «Приключения Буратино», Столкарц не стал продолжать карьеру в кино. Этот фильм стал первым и последним в его жизни, хотя его актерские данные позволили бы построить успешную карьеру.

Дмитрий Егоров сыграл Диму Сомова в драме «Чучело», снятой по мотивам одноименной повести Владимира Железникова. По версии следствия, погиб от сердечной недостаточности. На пробы фильма Дмитрий попал совершенно случайно: пришел поддержать своего одноклассника. Но режиссер Ролан Быков настоял на том, чтобы Диму Сомова сыграл именно Егоров. Это было не последнее его приглашение сняться в кино, но его мать — советская актриса Наталья Кустинская — была категорически против такой карьеры сына, поскольку она считала, что у мужчины должна быть серьезная профессия. В 2002 году в возрасте 32 лет Дмитрий Егоров скончался.

Юрий и Владимир Торсуевы стали известны по ролям Электроника и Сыроежкина в фильме «Приключения Электроника». В возрасте 12 лет мальчики записались на кастинг, когда Константин Бромберг искал двух братьев для съемок в детском фильме. В 1979 году на экраны вышла комедия с их участием в главных ролях. После громкого успеха братья снялись в фильме «Незнайка с нашего двора», но, несмотря на яркую харизму, их карьера на этом закончилась. Насколько сейчас известно, Торсуевы занимаются музыкой.

Оля и Таня Юкины снялись в фильме Александра Роу «Королевство кривых зеркал» в 1963 году. Около трехсот пар близняшек проходили пробы на главную роль, но удостоились ее именно Юкины. Премьера картины увенчалась большим успехом, после чего девочек даже пригласили в Кремль для вручения подарков. Им также удалось сняться в фильме-сказке «Морозко», после чего актерская карьера девочек не задалась. Когда с работой стало туго, сестры, стараясь пережить нелегкое время, стали выпивать. В 2005 году в возрасте 51 года от инсульта умерла Ольга. Татьяна тяжело перенесла потерю сестры и спустя 6 лет, после отказа ног, она тоже скончалась.