Правила пользования оружием могут ужесточить для ранее судимых

Москва, 17 января. Группа депутатов-единороссов предложила запретить выдавать лицензии на оружие гражданам с двумя и более погашенными судимостями. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

Документ устанавливает, что данные об оружии и патронах, контроль за оборотом которых осуществляется органами Росгвардии, учитываются в государственной информационной системе, оператором которой является это ведомство. При этом положение, порядок формирования и ведения такой системы, а также порядок формирования и ведения реестров лицензий и разрешений, выдаваемых Росгвардией, будет утверждаться Правительством РФ. Иными словами, запрещается хранить списанное оружие без уведомления ведомства. Так, владельцы будут обязаны уведомлять Росгвардию, если потеряют оружие или его украдут.

«Сегодня в среде тех, кто увлекается историей, пользуются популярностью охолощенные (лишенные боевых свойств) образцы оружия прошлого — списанные револьверы, пистолеты ТТ, автоматы ППШ и другие, история которых связана с победами нашей армии», — рассказал автор проекта, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

При этом он отметил, что списанное оружие находит большой спрос и в криминальной среде. По словам депутата, за последние пять лет правоохранительные органы обезвредили более 400 подпольных мастерских по его восстановлению.

Новеллой также ограничивается право владения оружием людьми, которые после однажды совершенного преступления не встали на путь исправления и были осуждены за новое уголовно наказуемое деяние. Как подчеркивают авторы, предлагаемые ограничения направлены на предупреждение и предотвращение случаев совершения преступлений лицами, находящимися в состоянии опьянения. Такие граждане являются источником повышенной опасности и могут повлечь причинение значительного вреда жизни и здоровью граждан, убеждены депутаты.