Донецк, 17 января. Ситуация в Донбассе серьезно изменилась после получения жителями республик российских паспортов.

Замминистра информации ДНР Артем Ольхин отметил, что сейчас в Донбассе проживает около 300 тысяч граждан РФ. В эфире телеканала «Первый республиканский» он заявил, что Украина используется Западом для дестабилизации обстановки на границе России.

«Украина никогда не будет нормальным партнером. Если ты хочешь видеть, как разворовали все до рубля или до доллара, то дай Украине очередной займ, и будешь наблюдать, как это происходит», – заявил он.

Ольхин отметил, что украинское военное руководство понимает, что наступать на Донбасс нельзя, поскольку Россия вступится за своих граждан. Никто не даст Киеву уничтожить несколько сотен тысяч людей с российскими паспортами.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что ВСУ нарушили режим прекращения огня в ДНР шесть раз за сутки. Огонь вели из гранатометов и стрелкового оружия.