Жизнь без юмора: 59-летие Джима Керри и топ-5 его лучших фильмов

Американский актер и король комедии Джим Керри 17 января отмечает день рождения. В 90-х годах он ворвался в американский кинематограф, и его имя стало известным на весь мир.

На экране своей необычной мимикой и прекрасным чувством юмора Джим Керри производил впечатление человека, у которого в жизни все отлично. К сожалению, это было далеко не так. Чтобы начать путь киноактера, ему пришлось много трудиться, в то время родители помогали ему, даже когда из-за увольнения отца всей семье приходилось жить в фургоне.

В 1991 году мать Джима Керри скончалась из-за болезни, через три года умер отец. Переборов в себе боль скорби, Джим брал любые, даже второстепенные роли в кино. Вскоре это привело его к большому прорыву трех комедийных фильмов — «Тупой и еще тупее», «Маска», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». Эти комедии вышли в течение одного года, и тогда Джим Керри покорил сердца многих.

С личной жизнью у актера так и не сложилось: он был дважды женат и имел множество любовных интрижек. В первом браке с Мелиссой Уомер у них родилась дочь Джейн, с которой актер по сей день находится в очень теплых отношениях.

Любимец публики, один из лучших комиков современности сегодня отмечает свое 59-летие. За его плечами десятки картин и ряд престижных премий. ФАН вспомнил самые известные картины Джима Керри, которые должен посмотреть или пересмотреть каждый.

«Маска», 1994 г. Комикс-блокбастер вышел на экраны в 90-х годах. Необычная пластика и мимика Джима Керри пришлись как нельзя кстати в этом фильме. Кинокомедия снята по мотивам одноименной серии комиксов издательства Dark Horse. Главный герой — скромный и закомплексованный, особенно в общении с женским полом, Стенли Ипкис. Все его окружение пытается оскорбить и унизить Стенли, из верных друзей — только пес Майло. Однажды необычная маска кардинально меняет жизнь главного героя. Днем он остается таким же неудачником, а по ночам превращается в зеленолицего героя комиксов и отрывается по полной.

«Тупой и еще тупее», 1994 г. Эта американская кинокомедия вышла в один год с «Маской». Фильм рассказывает о паре неудачников — Гарри Данне и Ллойде Кристмасе, которые постоянно сталкиваются с различными приключениями. Эта уже взрослая парочка не может завершить ни одного дела как положено. Однажды в их жизни появляется красотка Мэри, в которую влюбляется один из героев. Девушка оставляет свой кейс с большой суммой денег, предназначенных для бандитов, похитивших ее мужа, в терминале аэропорта, и приятели, не зная о неслучайности этого события, отправляются на собачьем автомобиле через всю Америку в Колорадо, чтобы отдать ей находку.

«Брюс всемогущий», 2003 г. Главный герой кинокомедии Брюс Нолан — известный телеведущий, в жизни он самый настоящий пессимист, репортажи которого перестают привлекать зрителей. Он теряет работу, а гнев высказывает самому Богу. Хотя Господь обычно не принимает недовольства на свой счет, в этот раз он решил спуститься к Брюсу на разговор. Бог предложил на неделю поменяться с ним местами и изменить мир в лучшую сторону.

«Вечное сияние чистого разума», 2004 г. Одна из самых душевных и драматических картин с участием Джима Керри. Этот фильм удостоился премии Оскар за лучший оригинальный сценарий. Меланхоличный главный герой Джоэл живет серой и скучной жизнью до момента встречи с Клементиной. Ему казалось, что их встреча произошла совершенно случайно. Но знакомство с синеволосой красоткой случилось намного раньше, они были влюблены друг в друга, но, проиграв в этом чувстве, стерли друг друга из памяти.

«Всегда говори «ДА», 2008 г. Главный герой комедии — депрессивный неудачник Карл Ален. Он не добился уважения в коллективе и привык на любые вопросы отвечать только «нет». Однажды один из приятелей приглашает Карла на участие в телевизионном шоу, условие которого — всегда, везде и всем говорить «да». Жизнь заиграла новыми красками, и первое же согласие подарило ему возлюбленную. Положительные события в жизни Карла могут закончиться, если он снова начнет отказывать.