Некоторые семьи с детьми получат в январе 10 734 руб.

Москва, 17 января. Пособие в размере 10 734 рублей будет начислено семьям с детьми до конца января, рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Речь идет о ежемесячной выплате из материнского капитала. Ее могут получить родители, у которых второй ребенок появился после 1 января 2018 года, а доход на каждого члена семьи не превышает двукратного прожиточного минимума для трудоспособных граждан.

Для подсчета доходов семьи необходимо сложить все доходы за последние 12 месяцев, предшествующие дате подачи заявления. Полученную сумму следует разделить на 12, а затем на количество человек (отец, мать и дети). С 2021 года размер минимального дохода на одного члена семьи для права на выплату составляет 23 012 рублей, отметили в ПФР. Там также напомнили, что беззаявительный порядок продления пособия будет действовать до 1 марта.

Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет также увеличилась с 1 января. Если при ее получении в размере половины прожиточного минимума семья не выходит из бедности, финансовая поддержка от государства будет назначена в повышенном размере.