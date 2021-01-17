Facebook запретил рекламу оружейных аксессуаров в инаугурацию Байдена

Вашингтон, 17 января. Администрация Facebook скрыла рекламу защитного снаряжения и аксессуаров для оружия на фоне предстоящей инаугурации избранного президента США Джо Байдена, сообщают СМИ.

Запрет распространяется на рекламу бронежилетов, сейфов для оружия, кобуры и прочих аксессуаров. По словам представителей социальной сети, ограничение будет действовать еще два дня после официального вступления Байдена в должность главы государства.

Инаугурация 46-го президента Соединенных Штатов назначена на 20 января. Церемония пройдет на западной террасе Капитолийского холма в Вашингтоне. По информации Федерального агентства новостей, избранный вице-президент Камала Харрис принесет присягу в тот же день.