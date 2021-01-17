ВСУ нарушили режим прекращения огня в ДНР шесть раз за сутки

Донецк, 17 января. ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня шесть раз. Огонь вели из гранатометов и стрелкового оружия.

О нарушении условий перемирия со стороны украинских войск сообщили представители Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз», — заявили представтиели в ДНР.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, которые предполагают полный запрет на применение оружия у населенных пунктов и вблизи от них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Однако представители ЛДНР регулярно сообщают о нарушениях с украинской стороны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на позициях 9-го батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ конфликт между военнослужащими привел к убийству старшего солдата. После инцидента, опасаясь наказания, убийца уговорил сослуживцев закопать тело убитого.