«Тарифный» майдан на Украине назвали способом борьбы с олигархией

Киев, 17 января. Ситуацию с повышением тарифов ЖКХ на Украине прокомментировал основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

По словам политика, украинцы живут «в адском капиталистическом мире», где население страны представляет обузу, а 15 млн местных пенсионеров попросту лишние. Причинами сильнейшего повышения тарифов он назвал капиталистический мир и олигархов. Он также заявил, что после Майдана 2014 года на Украине исчезли пять отраслей экономики.

Нарастающий «тарифный» майдан, бушующий сейчас по стране, Волга назвал реальным выходом, так как причина сложившейся ситуации — антинародное правительство. Главной задачей он обозначил «уничтожение олигархической надстройки». Основатель СЛС уверен, что возглавить революцию в стране должна внепартийная самоорганизация, где люди будут настоящими слугами народа, которые борются с олигархией.

Действующий с 8 по 24 января локдаун на Украине считают способом укрепить национальную валюту. Ситуация на внешних рынках способствует притоку валюты в страну, уверен советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, пишет ФАН.