Киев, 17 января. Чиновники занимаются очковтирательством, уверяя, что Украина собирает 20–21 млн тонн картофеля. В реальности страна испытывает огромный дефицит этого корнеплода.

Руководитель Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова заявила, что в лучшем случае урожай составляет 12–13 млн тонн. В хранилищах крупных промышленных предприятий к декабрю уже практически не было картофеля, так что властям приходится активно закупать его из России, Белоруссии и Европы. Те объемы, что выращивают домохозяйства и мелкие производители, не могут попасть в магазины, потому что необходимо накопить достаточно большую партию.

Раньше Украина входила в тройку мировых лидеров по производству картофеля, но сейчас озвучиваемая официальным Киевом статистика не соответствует действительности. Без государственной поддержки картофелеводства страна повторит путь Молдавии, где эта отрасль полностью умерла, резюмировала Руженкова.

В сегменте сушеных картофельных хлопьев уже есть стопроцентная зависимость от импорта, причем из Брянской области, где расположены три крупнейших в Евразии линии по производству картофельного пюре. К слову, именно им и кормят украинских военных.