Москва, 17 января. Американская операция «Буря в пустыне» стала причиной самоуверенной политики США, считает военный эксперт Аждар Куртов.

Военная операция ВС США в Ираке, одобренная Совбезом ООН, стартовала ровно три десятка лет назад. Именно в этот день в 1991 году американские силы вступили в вооруженное противостояние с иракской армией в рамках «Бури в пустыне», целью которой было принуждение лидера страны Саддама Хусейна к деоккупации Кувейта. Результатом этой военной кампании стало свержение главы Ирака в 2003 году, а также волна терроризма, захлестнувшая весь Ближний Восток.

Успешная кампания в Ираке стала причиной самоуверенности США, которые решили, что способны решать любые вопросы в мире при помощи силы и уже без одобрения Совбеза ООН, сказал главред издания «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований (РИСИ) Аждар Куртов в беседе с журналистами RT.

«Головокружительный успех «Бури в пустыне» послужил своеобразным прологом к дальнейшим войнам с участием США, но уже без санкций Совбеза ООН. Стратегической целью американцев было ослабление или ликвидация нелояльных режимов в Европе и на Ближнем Востоке ради установления глобальной гегемонии», — уверен эксперт.

Ранее эксперты из Польши заявили, что стоящие на вооружении ВВС Ирака истребители F-16 являются небоеспособными, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.