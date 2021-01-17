Пластический хирург поставила Бледанс опасный диагноз по фотографиям

Москва, 17 января. Актриса Эвелина Бледанс всегда была недовольна своими формами. Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала об особенности строения груди артистки.

Бледанс часто радует поклонников откровенными снимками. Она с радостью обнажается для фотографий, несмотря на критику со стороны фанатов. Многие поклонники признаются, что уже устали видеть эротические снимки на странице 51-летней звезды в Instagram.

После рождения второго сына грудь Бледанс утратила природную упругость. Артистка считает, что именно это повлияло на разлад в ее отношениях с мужем. Звезда решилась на пластическую операцию, однако так и не смогла удержать супруга Александра Семина.

Пластический хирург Мадина Байрамукова внимательно изучила фотографии Эвелины Бледанс. Она обратила внимание, что артистка имеет широко посаженные молочные железы, которые не учел врач во время операции. Медик считает, что из-за неправильного хирургического вмешательства у звезды развился птоз молочных желез.

«Из-за птоза молочных желез теряется красивая форма и контур груди. Эвелине Бледанс показана повторная маммопластика с подтяжкой», — цитируют хирурга СМИ.

Еще одну российскую звезду ранее пристыдили за чрезмерно вульгарное поведение. Речь идет об актрисе Кристине Асмус, которая показа свои кружевные трусы в одном из последних видео.