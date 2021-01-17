Доктор Мясников предостерег россиян от лечения COVID-19 дома

Москва, 17 января. Коронавирусная инфекция в 90% случаях — это «банальное ОРЗ», которое не требует агрессивного лечения и проходит самостоятельно, заявил доктор Александр Мясников.

Многие заболевшие легкой формой COVID-19 на фоне многочисленных информационных вбросов о вирусе и новостей, связанных с пандемией, начинают доставать медиков с просьбами выписать рецепт. При этом лечение с использованием ряда препаратов, в частности антибиотиков, может не только оказаться бесполезным, но и фатальным для пациента.

Специалист сравнил абсурдность ситуации с ампутацией ноги при вросшем ногте. По его словам, исключительно вакцинация может уберечь человека от тяжелой формы заболевания.

«Все банально, как при любом вирусном ОРЗ: покой, легкое, но калорийное питание, обильное питье, жаропонижающие. И терпение! Из других средств: возможны витамины», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Ранее доктор заявил, что эпидемия коронавируса не так страшна, как ожирение. За год от COVID-19 умерло около 1,5 млн человек, тогда как от проблем, связанных с избыточным весом, — более 20 млн.