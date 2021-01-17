Российская группа Little Big поедет на Евровидение-2021

Москва, 17 января. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в прошлом году. Из-за сложившейся ситуации Евровидение-2020 отменили и перенесли на 2021 год.

Песенный международный конкурс «Евровидение-2021» пройдет оффлайн несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире. В этом году отстаивать честь России поедет группа Little Big, которая должна была отправиться на конкурс еще в прошлом году.

Комментатор и телеведущий Грэм Нортон рассказал, что, если у конкурсанта не будет возможности лично приехать в Роттердам, он сможет записать свое выступление на видео. Но в этом случае правила будут особенно строгими.

Группа Little Big должна была выступить на конкурсе с песней Uno. Мнения соотечественников по поводу выбора как песни, так и группы разделились. В клипе, кроме основного состава, поют еще два исполнителя и танцует Дмитрий Красилов. Последний особенно запомнился поклонникам и зрителям, в Сети его прозвали «пухляш». Блогер Вадим Манукян считает, что у группы появится новая головная боль с выбором песни и записью видеоклипа. С заявленной песней к прошлогоднему конкурсу он предрекал им место не выше пятого.