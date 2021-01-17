Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 17 января. Десятиметровые волны в акватории Тихого океана станут причиной сильного шторма на полуострове Камчатка. Информацию об этом предоставило местное отделение МЧС России.

Ведомство сообщило, что в Алеутском районе Тихого океана 18 января ожидается опасное волнение высотой от восьми до десяти метров. Стихия будет бушевать до вечера следующего дня. Однако в МЧС подчеркнули, что угрозы расположенным на берегу Камчатки населенным пунктам она не несет.

Вместе с этим в ведомстве посоветовали руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в зоне бедствия, принять повышенные меры безопасности. В МЧС сообщили, что готовы оперативно реагировать на возможные последствия стихии.

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