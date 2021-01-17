Американец с канистрами сжег исторический дом Церкви Сатаны в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 17 января. «Дом Хеллоуина», находящийся к северу от Нью-Йорка и являющийся одним из основных объектов культа Церкви Сатаны, сгорел дотла из-за поджога. Об этом сообщило издание The Guardian.

По данным местных правоохранительных органов, здание было подожжено неизвестным в капюшоне. Ранним утром камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который появился у «Дома Хеллоуина» с двумя канистрами. Он разлил горючую жидкость на крыльце особняка и поджег ее.

В здании находилось два человека, однако они успели вовремя выбежать. Сейчас их жизням ничего не угрожает. «Дом Хеллоуина» был построен в 1900 году и вероятнее всего не сможет быть восстановлен из-за обширного ущерба, считает лидер культа Питер Гилмор.

Недавно стало известно о пожаре в отеле на Занзибаре. Среди эвакуированных спасателями туристов были граждане России. По последним данным, пострадавших нет.