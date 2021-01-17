Роскосмос: ракетный двигатель для носителя «Амур» сможет летать до 50 раз

Москва, 17 января. Последние испытания метанового двигателя новой ракеты-носителя «Амур-СПГ» показали многоразовость образца. Роскосмос планирует увеличить число полетов с десяти до 50 раз.

Сначала возможности использования жидкостного ракетного двигателя в составе первой ступени «Амура» увеличат до 25 раз. Далее будут рассмотрены возможности использования до 50 раз, следует из документов Роскосмоса, размещенных на портале госзакупок.

Первый запуск двухступенчатой ракеты «Амур-СПГ» планируется с космодрома «Восточный» в 2026 году. На разработку многоразового двигателя РД-0169 госкорпорация выделила 6,3 миллиарда рублей.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее рассказал о разработке проекта новой орбитальной станции. По его словам, российский космический аппарат может стать посещаемым.