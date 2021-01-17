Температура в Якутии достигнет отметки в минус 56 градусов в ближайшие дни

Москва, 17 января. Отклонение от нормы на Европейской части России составит 15 градусов, в азиатском регионе — до 18. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Температурные показатели в Центральном федеральном округе будут на уровне 6-12 градусов ниже нормы. Такая температура продержится в регионе до 20 января, заявил Вильфанд. В Приволжье будут преобладать те же значения, температура в большинстве населенных пунктах этого региона опустится до 20-30 градусов ниже нуля.

Самые серьезные холода настигнут Якутию, Хабаровский край и Чукотку. Там температура будет достигать 56, 50 и 51 градус мороза соответственно, передает РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ предсказал аномально холодную погоду в центре Европейской части Росси. По его словам погода в регионе в период с 12 по 21 января будет ниже нормы на 6-8 градусов.