Тюрьмы США вводят особые меры содержания перед инаугурацией президента

Вашингтон, 17 января. Заключенным американских тюрем запретят принимать гостей и покидать свои камеры. Об этом сообщили в федеральном бюро США.

Временные правила приняли «в свете текущих событий в стране». В документе не указывается, из-за чего конкретно. СМИ же уверены, что меры связаны с предстоящей инаугурацией нового президента, назначенной на 20 января, передает ТАСС.

«Эта мера предпринимается для поддержания безопасности и упорядоченного функционирования наших учреждений, а также для обеспечения бесперебойной безопасности нашего персонала, заключенных и общественности», — отметили в бюро.

Заключенным «предоставят доступ к телефону и электронной почте». Большую часть времени осужденные проведут в своих камерах. Эти меры будут действовать в течение «короткого периода времени».

Ранее военные США поставили забор вокруг здания Конгресса США и оцепили прилегающую территорию. Режим усиленной охраны после штурма Капитолия введен на территории всей страны.