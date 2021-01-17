Журналист Эслер допустил раскол Великобритании после Brexit

Лондон, 17 января. Некоторые жители Соединенного Королевства остались недовольными выходом страны из Евросоюза. На этой почве может произойти распад государства.

Большинство шотландцев имеют несколько идентичностей. Они считают себя и шотландцами, и британцами, и европейцами, заявил журналист Гевин Эслер. Brexit подорвал эту модель, поэтому недовольные готовы поддержать отделение региона от Великобритании, передает РИА Новости. Происходящее может привести к полному расколу страны.

«Я пришел к убеждению, что Британия, возможно, действительно подходит к своему концу. Я слышу не тревожные звонки. Это похоронный звон», — подчеркнул Эспер.

Вторым вариантом может стать переосмысление Соединенного Королевства. Оно может сохранить свой состав, но превратиться в совершенно другую страну. Третьей возможностью могло бы стать сохранение статус-кво. Однако Brexit сделал это невозможным.

Ранее некоторые британские компании пожаловались на серьезные проблемы после выхода страны из ЕС. Они заявили о путанице с документами на таможне и остановке продаж определенных брендов.