Двигатели лунной ракеты отключились спустя минуту с начала испытаний NASA

Вашингтон, 17 января. Четыре двигателя ракеты для полета на Луну должны были работать одновременно около восьми минут, однако погасли спустя 60 секунд. Об итогах проверки сообщило NASA.

Огневые испытания двигателей для ракеты-носителя Space Launch System состоялись в субботу в штате Миссисипи. Трансляция проходила на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Двигатели RS-25 должны были проработать чуть более восьми минут — необходимое время, чтобы ракета вышла на орбиту Земли. Однако через минуту после запуска автоматика отключила двигатели.

Директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что испытания пошли не по плану, однако все же удалось получить много ценной информации. Задействованные в проекте инженеры устанавливают причину внезапного отключения двигателей.

Неделю назад NASA объявило, что запуск лунной ракеты Space Launch System назначен на 17 января 2021 года. Будет ли теперь перенесен старт в связи с результатами испытаний пока неизвестно.