Одногодичная летальность россиян с раком снизилась за последние шесть лет

Москва, 17 января. Число смертей пациентов в первый год после выявления рака снизилось на пять процентов за последние шесть лет. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Еще шесть лет назад одногодичная летальность больных раком в России составляла 20 процентов, а сейчас этот показатель снизился на пять процентов. В ближайшие годы эту цифру планируется довести до 17 процентов.

Россия является первой страной, которая начала использовать термин одногодичной летальности. Каприн отметил, что это позволяет эффективнее оценить качество работы онкологической службы.

Борьба с раком является одной из главных задач национального проекта «Здравоохранение». За шесть лет ведомство намерено снизить уровень смертности пациентов с онкологическим диагнозом до 185 случаев на 100 тысяч населения. На эти цели будет выделено порядка 1 трлн рублей, которые пойдут на обеспечение пациентов бесплатными лекарствами, создание центров онкобольным и повышение доступности лучевой терапии.

Подмосковные врачи ранее впервые привили вакциной от COVID-19 пациента с онкологическим диагнозом. Прививку получил россиянин с раком предстательной железы в ремиссии.