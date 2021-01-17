Французские СМИ оценили способность «Спутника V» подавить пандемию

Париж, 17 января. Российские ученые смогли создать вакцину, способную закончить пандемию коронавируса, считает испанский журналист французской газеты Федерико Куско.

Запад с самого начала враждебно и скептически отнесся к разработке России. Вместе с этим появление препарата — это плод целой серии научных испытаний и исследований. Однако из-за недальновидности иностранных партнеров достижение Москвы продолжает оставаться недооцененным. По словам Куско, действия некоторых стран, в частности США и Украины, свидетельствуют о культурном и политическом невежестве.

«В отличие от таких стран, как США, а также Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится», — отметил журналист.

Ранее интерес к отечественной вакцине проявили многие страны. К настоящему моменту препарат допущен до использования и проходит третью стадию клинических испытаний в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и других государствах. Запросы на поставки более 1,2 млрд доз «Спутника V» поступили от более чем полусотни партнеров, в частности Аргентины.