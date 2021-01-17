Онищенко не видит необходимости в тотальной вакцинации россиян от COVID-19

Москва, 17 января. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал включение пункта о вакцинации от COVID-19 в трудовой договор. Он напомнил, что такая практика используется уже давно.

Необходимость в вакцинации зависит от сферы деятельности и условий, в которых работает человек. Уже давно прививку получают люди, которые, например, работают с больными туберкулезом. Более широкий простор по прививкам дает договор страхования, заявил Онищенко в беседе с «Вечерней Москвой».

Депутат обратил внимание, что включение вакцинации в трудовой договор не противоречит правилу об «информированном согласии на прививку», которое содержится в законодательстве РФ. Однако, считает Онищенко, необходимости в тотальной вакцинации от коронавируса нет.

Сейчас лучше обратить внимание на людей из зоны риска, которые нуждаются в вакцине больше остальных. Речь идет о пожилых гражданах, россиянах с хроническими заболеваниями и людях, работа которых связана с социальной сферой.

В ночь на 19 января в России отмечают Крещение Господне. В связи с этим Геннадий Онищенко рассказал, можно ли окунаться в ледяной прорубь переболевшим COVID-19.