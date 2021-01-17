Самолеты «открытого неба» переоборудуют для разведывательных целей в России

Москва, 17 января. Два самолета воздушного наблюдения Ту-214ОН станут разведчиками после выхода России из Договора по открытому небу. Об этом рассказал источник РИА Новости.

Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу. Однако такие мощные самолеты как Ту-214ОН не останутся при этом не у дел, сообщил военно-политический источник. Воздушные судна будут переквалифицированы для новых задач.

Предположительно, лайнеры начнут использовать как самолеты-разведчики. Для этого на их борт установят современное радиоэлектронное и техническое оборудование. Кроме того, летательные аппараты будут контролировать защищенность границ и военных объектов страны.

Ранее российский дипломат Мария Захарова объяснила решение РФ о выходе из Договора по открытому небу. По ее словам, тенденция разрушения ДОН, после выхода из него США, приобрела необратимый характер.