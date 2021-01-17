Косметолог Едемский рассказал о причинах высыпания на лице после праздников

Москва, 17 января. Длинные праздничные дни могут оставить неприятный отпечаток на коже в виде прыщей. Почему появляются высыпания и как с ними бороться, рассказал косметолог Алексей Едемский.

Прыщи часто появляются на лице после праздников, так как большинство людей злоупотребляют вредной едой, а женщины наносят много косметики. Если появилась такая проблема, то следует воздержаться от погрешностей в диете на пару месяцев. А от декоративной косметики стоит отказаться совсем, чтобы не ухудшить ситуацию, рассказал Едемский в разговоре с радио Sputnik.

Быстрее избавиться от прыщей поможет правильный уход за кожей. Нужно подобрать такие средства, которые будут подсушивать места высыпания. Среди них есть аптечная азелаиновая кислота, препараты с адапаленом. Если на лице нет воспалений, то можно сделать чистку. При воспалениях от услуг косметолога нужно отказаться, заключил Едемский.

Ухаживать за кожей можно и с помощью продуктов. Дерматологи советуют включить в рацион питания чеснок, приправы, специи, мясо индейки и курицы. Эти продукты способны замедлить процесс старения. Они обладают противовоспалительными и защищающими свойствами, а также антиоксидантами.