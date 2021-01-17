Разработчик «Спутника V» рассказал о будущем мутаций коронавируса

Москва, 17 января. Эволюция коронавируса соответствует традиционному сценарию развития патогенов. Об этом свидетельствует растущая заразность вируса и сокращение летальных случаев от COVID-19.

Смертность от коронавирусной инфекции также снизилась благодаря разработке новых методов лечения. Однако этот фактор не способен оказать столь мощное влияние на статистику на данный момент времени. Еще весной в мире ежедневно умирали около 5% заболевших. Сейчас показатель летальности варьируется в пределах 3%, обратил внимание один из разработчиков российской вакцины «Спутник V» профессор Анатолий Альтштейн.

«Нельзя сказать, что это происходит быстрыми темпами. Но мы ясно видим, что весной умирало гораздо больше людей от COVID-19, чем сейчас», — отметил он в беседе со СМИ.

Ранее британские ученые пришли к выводу, что определенные видоизменения коронавируса сделали его патогенным для общества. Единая система позволяет вирусам мутировать и передаваться от животных к людям, считают специалисты.