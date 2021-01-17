Московский регион настигнут сильнейшие морозы в Крещенскую ночь

Москва, 17 января. Столбик термометра в ночь на 19 января местами опустится до 28 градусов мороза в Москве и области. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Средняя температура по Московскому региону будет на уровне 19-24 градусов мороза. Крещенская ночь станет настоящей проверкой для православных христиан, которые захотят провести традиционный обряд окунания в прорубь, передает РИА Новости.

Вильфанд сообщил, что температура днем также не будет радовать жителей столичного региона. По его словам, температурные показатели будут находиться в диапазоне от 15 до 20 градусов ниже нуля.

Недавно Роман Вильфанд спрогнозировал серьезное похолодание в Европейской части России. Он сказал, что центр региона «посинеет от холода».