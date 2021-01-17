Число случаев заражения COVID-19 в Петербурге может вырасти через два дня

Санкт-Петербург, 17 января. Возможный рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге связан с новогодними праздниками, сообщили в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с коронавирусом.

Аналитики ведомства сообщили, что в период новогодних каникул тесные контакты между гражданами значительно увеличились. По этой причине Санкт-Петербург может захлестнуть новая волна коронавирусной инфекции.

Они подчеркнули, что количество привитых и переболевших коронавирусом увеличивается с каждым днем. Однако оно еще недостаточно велико для снижения распространения инфекции. Поэтому количество больных COVID-19 все еще находится на высоком уровне, а циркуляция вируса продолжается, заявили эксперты координационного совета.

Несколько дней назад появилась информация о возможном смягчении антиковидных мер в Петербурге. Власти города могут обсудить этот вопрос 20 января.