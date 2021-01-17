Пугачева предстала перед фанатами в необычном образе

Москва, 17 января. Архивный снимок звезды отечественной эстрады Аллы Пугачевой появился в Сети. Примадонна предстала на фото в тинейджерском стиле с кепкой, повернутой козырьком назад.

В кадре Алла Борисовна в окружении своих детей Гарри и Лизы и мужа Максима Галкина лучезарно улыбается и выглядит счастливой. Поклонники Примадонны не оставили без внимания ее «хулиганский» образ.

Многие удивились такому образу Пугачевой и отметили, что молодежный стиль заметно подчеркнул красоту и современность популярной певицы, которая уже перешагнула возрастную отметку в 71 год.

«Какие красивые и счастливые! Прекрасная семья», — отметила поклонница.

«Алла Борисовна очаровательна! Под стать своему мужу и деткам», — отметила другая.

Галкин регулярно выкладывает в социальных сетях фото и видео супруги, на которых она с каждым разом только хорошеет. Юморист подчеркивает, что не перестает восхищаться Примадонной, с которой они состоят в отношениях уже 19 лет.

Пугачева и Галкин воспитывают Гарри и Елизавету, которые родились в 2013 году от суррогатной матери. Семилетние двойняшки пошли этой осенью в первый класс. Как оказалось, детям с трудом дается школьный режим, в том числе ранний подъем, однако отец семейства прилагает все возможные усилия, чтобы помочь детям преодолеть нелегкий период.

Ранее в семейном Instagram Аллы Пугачевой появилось фото 71-летней певицы, на котором она весьма молодо выглядит. Поклонники отметили подтянутость и стройность фигуры Примадонны и высказали восхищение ее внешностью.