Поклонники пристыдили разведенную Асмус за кружевные стринги в Сети

Москва, 17 января. Актриса Кристина Асмус опубликовала в Сети видео, на котором «случайно засветила» свое нижнее белье. Пользователи Сети не оценили такой юмор.

Асмус прославилась после роли в фильме «Текст», где вместе с коллегой Иваном Янковским снялась в откровенной постельной сцене. После премьеры многие осудили актрису и предвидели разлад в ее отношениях с супругом Гариком Харламовым. Поклонники подумали, что скандал изменит Асмус, и она перестанет публично демонстрировать свое тело, но артистка не успокоилась.

Звезда активно ведет свой микроблог в Instagram и нередко выкладывает провокационные снимки и видео в стиле ню. Очередным таким контентом стал ролик, который сняла подруга и коллега актрисы Дарья Мельникова. Девушки спускались по лестнице, первой шла Асмус в красном длинном платье, подол которого волочился по ступеням. Оператор решила пошутить над спутницей и подняла атласную ткань так, что зрители смогли увидеть попу Асмус в черных кружевных стрингах.

Фанаты не оценили откровенный контент актрисы. Они обвинили ее в «эпатажности» и «бесстыдстве».

«Может, хватит уже оголяться постоянно? Понятное дело, что вам новые чувства нужны, но не настолько же», — возмутились пользователи Сети.

«Окончательно сошла с ума», — заключил юзер.

«Гарика соблазняете?» — поинтересовался фолловер.

Ранее Кристина Асмус оголила свое тело, сфотографировавшись в откровенном белоснежном корсете. Такой наряд подчеркнул грудь актрисы, шею и плечи.