Шведская журналистка восхитилась высокими достижениями российских лыжников

Стокгольм, 17 января. Автор шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен отметила большое количество мест в России для катания на лыжах. Она пришла к выводу, что россияне не ценят этого.

Жители России больше предпочитают горнолыжные курорты вместо прогулок по лесу, подчеркнула журналистка. По ее словам, в стране созданы всевозможные условия для катания на лыжах. Для нее стало удивлением то, что несмотря на победные традиции, бег на лыжах не является народным спортом у россиян.

«Я могу пересчитать по пальцам одной руки моих знакомых в России, кто катается и на беговых лыжах», — написала Анна-Лена Лаурен.

По ее мнению, причина такого отношения к лыжам кроется в физкультуре в советских школах. Она считает, что занятия в юности отбили у людей желание заниматься этим видом спорта.

Журналист финской газеты Iltalehti Тони Ропонен ранее похвалил российского лыжника Александра Большунова. Автор отметил выдающуюся физическую форму спортсмена, посчитав, что он «раздобыл волшебного зелья из бочки Обеликса».